Адвокат І.Новіков дав покази у суді щодо ватажка “ЛНР” І. Плотницького

У судовому засіданні адвокат підтвердив усі покази, які він надавав під час досудового розслідування щодо обставин викрадення Надії Савченко та незаконного переправлення її через кордон України до Російської Федерації під керівництвом Ігоря Плотницького.

Заслухавши покази Іллі Новікова суд оголосив перерву у засіданні до 9 грудня.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І.Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.

І.Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.258 (терористичний акт) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, сестра Н.Савченко дала покази у суді щодо ватажка “ЛНР” І. Плотницького.