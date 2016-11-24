Адвокат І.Новіков дав покази у суді щодо ватажка “ЛНР” І. Плотницького
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У четвер, 24 листопада 2016 року, у судовому засіданні стосовно ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького колегія суддів Подільського райсуду столиці заслухала покази адвоката Іллі Новікова, який раніше захищав у російському суді Надію Савченко, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
У судовому засіданні адвокат підтвердив усі покази, які він надавав під час досудового розслідування щодо обставин викрадення Надії Савченко та незаконного переправлення її через кордон України до Російської Федерації під керівництвом Ігоря Плотницького.
Заслухавши покази Іллі Новікова суд оголосив перерву у засіданні до 9 грудня.
Нагадаємо, 31 серпня 2016 року колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І.Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.
І.Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.258 (терористичний акт) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, сестра Н.Савченко дала покази у суді щодо ватажка “ЛНР” І. Плотницького.