Адвокат: были законные основания для посещения Сущенко омбудсменом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Адвокат Марк Фейгин заявил, что законные основания для посещения в СИЗО украинского журналиста Романа Сущенко были, и неясно, кто посмел аннулировать разрешение от Московского городского суда. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Я сегодня посетил Романа Сущенко и специально сократил встречу в СИЗО, чтобы до обеда к нему могла попасть украинский омбудсмен Денисова. У неё было разрешение от Московского городского суда. Не очень понятно, кто посмел его анулировать. Законные основания были для посещения", - написал адвокат.
Он заявил, что недопуск Л.Денисовой к Р.Сущенко является возмутительным нарушением прав его подзащитного.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова не смогла попасть к украинскому политзаключенному Роману Сущенко в России.