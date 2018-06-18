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Адвокат: були законні підстави для відвідування Сущенка омбудсменом

Адвокат: були законні підстави для відвідування Сущенка омбудсменом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Адвокат Марк Фейгін заявив, що законні підстави для відвідування в СІЗО українського журналіста Романа Сущенка були, і неясно, хто скасував дозвіл від Московського міського суду. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Я сьогодні відвідав Романа Сущенко та спеціально скоротив зустріч в СІЗО, щоб до обіду до нього могла потрапити український омбудсмен Денісова. У неї був дозвіл від Московського міського суду. Не дуже зрозуміло, хто посмів його анулювати. Законні підстави були для відвідування", - написав адвокат.

Він заявив, що недопуск Л.Денісової до Р.Сущенко є обурливим порушенням прав його підзахисного.

Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради Людмила Денисова не змогла потрапити до українського політв'язня Романа Сущенка в Росії.

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