Адвокат: були законні підстави для відвідування Сущенка омбудсменом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Адвокат Марк Фейгін заявив, що законні підстави для відвідування в СІЗО українського журналіста Романа Сущенка були, і неясно, хто скасував дозвіл від Московського міського суду. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Я сьогодні відвідав Романа Сущенко та спеціально скоротив зустріч в СІЗО, щоб до обіду до нього могла потрапити український омбудсмен Денісова. У неї був дозвіл від Московського міського суду. Не дуже зрозуміло, хто посмів його анулювати. Законні підстави були для відвідування", - написав адвокат.
Він заявив, що недопуск Л.Денісової до Р.Сущенко є обурливим порушенням прав його підзахисного.
Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради Людмила Денисова не змогла потрапити до українського політв'язня Романа Сущенка в Росії.