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Адвокат Бритни Спирс запрашивает все документы об “электронном мониторинге” певицы

Киев • УНН

 • 18422 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Заявление, поданное адвокатом Бритни Спирс Мэтью Розенгартом в Высший суд округа Лос-Анджелес, включает сообщение о необходимости допроса отца певицы Джеймса Спирса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Адвокат Бритни Спирс запрашивает все документы об “электронном мониторинге” певицы

Детали

Адвокат Бритни Спирс попросил суд допросить ее отца и сделал ряд запросов, включая все документы об “электронном наблюдении” за певицей, когда она находилась под опекой Джеймса Спирса.

В документе объемом более 100 страниц поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес Мэтью Розенгартом, содержится уведомление о необходимости допроса Джеймса.

Розенгарт ранее обвинял отца певицы в том, что он подал заявление о прекращении опеки над его дочерью, чтобы избежать дачи показаний, и подтвердил это в своем последнем заявлении.

“В настоящее время нет понимания, был ли отказ господина Спирса вызван желанием укрепить свою репутацию или желанием избежать дачи показаний”,-добавил Розенгарт.

Розенгарт не согласен с тем, что Джеймс Спирс распоряжается финансами своей дочери, обвиняя его в неправильном управлении имуществом и получении прибыли от консервации.

Представители Джеймса Спирса на протяжении многих лет неоднократно опровергали обвинения в неправомерных действиях и продолжают делать это как в прессе, так и в суде. Суд утвердил зарплату Джеймса Спирса в качестве консерватора через бухгалтерские запросы, и в документах он подтвердил, что продолжает “выполнять услуги по защите и управлению имуществом госпожи Спирс добросовестно и в ее интересах”.

Добавим

Джеймс Спирс был отстранен от выполнения обязанностей опекуна на последнем слушании по делу Бритни Спирс в сентябре, и, возможно, будет официально отстранен в конце этого месяца. Эксперты в области права ранее сообщили NBC News, что так как отец Бритни Спирс попросил о прекращении опеки, его отстранение, скорее всего, сделает ходатайство недействительным, и его должен будет принять ее адвокат.

Ожидается, что 12 ноября суд вернется к рассмотрению дела о консервации Бритни Спирс, и тогда старший судья округа Лос-Анджелес Бренда Пенни вынесет решение о том, прекращать ли консервацию. Дальнейшее слушание, на котором будет рассматриваться вопрос об учете в консерватории, запланировано на декабрь.

Контекст

В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств.

Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали выходить замуж и рожать детей.

В июле этого года суд разрешил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.

В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.

Напомним

Суд Лос-Анджелеса в США отстранил отца американской певицы Бритни Спирс от опекунства над ней, таким образом лишив его статуса распорядителя ее имущества, что оценивается в 60 млн долларов.

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