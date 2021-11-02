Адвокат Бритни Спирс запрашивает все документы об “электронном мониторинге” певицы

Детали

Адвокат Бритни Спирс попросил суд допросить ее отца и сделал ряд запросов, включая все документы об “электронном наблюдении” за певицей, когда она находилась под опекой Джеймса Спирса.

В документе объемом более 100 страниц поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес Мэтью Розенгартом, содержится уведомление о необходимости допроса Джеймса.

Розенгарт ранее обвинял отца певицы в том, что он подал заявление о прекращении опеки над его дочерью, чтобы избежать дачи показаний, и подтвердил это в своем последнем заявлении.

“В настоящее время нет понимания, был ли отказ господина Спирса вызван желанием укрепить свою репутацию или желанием избежать дачи показаний”,-добавил Розенгарт.

Розенгарт не согласен с тем, что Джеймс Спирс распоряжается финансами своей дочери, обвиняя его в неправильном управлении имуществом и получении прибыли от консервации.

Представители Джеймса Спирса на протяжении многих лет неоднократно опровергали обвинения в неправомерных действиях и продолжают делать это как в прессе, так и в суде. Суд утвердил зарплату Джеймса Спирса в качестве консерватора через бухгалтерские запросы, и в документах он подтвердил, что продолжает “выполнять услуги по защите и управлению имуществом госпожи Спирс добросовестно и в ее интересах”.

Добавим

Джеймс Спирс был отстранен от выполнения обязанностей опекуна на последнем слушании по делу Бритни Спирс в сентябре, и, возможно, будет официально отстранен в конце этого месяца. Эксперты в области права ранее сообщили NBC News, что так как отец Бритни Спирс попросил о прекращении опеки, его отстранение, скорее всего, сделает ходатайство недействительным, и его должен будет принять ее адвокат.

Ожидается, что 12 ноября суд вернется к рассмотрению дела о консервации Бритни Спирс, и тогда старший судья округа Лос-Анджелес Бренда Пенни вынесет решение о том, прекращать ли консервацию. Дальнейшее слушание, на котором будет рассматриваться вопрос об учете в консерватории, запланировано на декабрь.

Контекст

В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств.

Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали выходить замуж и рожать детей.

В июле этого года суд разрешил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.

В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.

Напомним

Суд Лос-Анджелеса в США отстранил отца американской певицы Бритни Спирс от опекунства над ней, таким образом лишив его статуса распорядителя ее имущества, что оценивается в 60 млн долларов.