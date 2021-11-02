Адвокат Брітні Спірс запитує всі документи про “електронний моніторинг” співачки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Заява, подана адвокатом Брітні Спірс Метью Розенгартом до Вищого суду округу Лос-Анджелес, включає повідомлення про необхідність допиту батька співачки Джеймса Спірса. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Адвокат Брітні Спірс попросив суд допитати її батька і зробив ряд запитів, включаючи всі документи про “електронне спостереження” за співачкою, коли вона перебувала під опікою Джеймса Спірса.
У документі обсягом понад 100 сторінок поданому до Вищого суду округу Лос-Анджелес Метью Розенгартом, міститься повідомлення про необхідність допиту Джеймса.
Розенгарт раніше звинувачував батька співачки в тому, що він подав заяву про припинення опіки над його дочкою, щоб уникнути дачі свідчень, і підтвердив це в своїй останній заяві.
“В даний час не має розуміння, чи була відмова пана Спірса викликана бажанням зміцнити свою репутацію або бажанням уникнути надання свідчень”,-додав Розенгарт.
Розенгарт не згоден з тим, що Джеймс Спірс розпоряджається фінансами своєї дочки, звинувачуючи його в неправильному управлінні її майном і отриманні прибутку від консервації.
Представники Джеймса Спірса протягом багатьох років неодноразово спростовували звинувачення в неправомірних діях і продовжують робити це як в пресі, так і в суді. Суд затвердив зарплату Джеймса Спірса як консерватора через бухгалтерські запити, і в документах він підтвердив, що продовжує “виконувати послуги з захисту та управління майном пані Спірс сумлінно і в її інтересах”.
Додамо
Джеймс Спірс був відсторонений від виконання обов’язків опікуна на останньому слуханні у справі Брітні Спірс у вересні, і, можливо, буде офіційно відсторонений в кінці цього місяця. Експерти в галузі права раніше повідомили NBC News, що оскільки батько Брітні Спірс попросив про припинення опіки, його відсторонення, швидше за все, зробить клопотання недійсним, і його повинен буде прийняти її адвокат.
Очікується, що 12 листопада суд повернеться до розгляду справи про консервацію Брітні Спірс, і тоді старший суддя округу Лос-Анджелес Бренда Пенні винесе рішення про те, чи припиняти консервацію. Подальше слухання, на якому розглядатиметься питання про облік в консерваторії, заплановано на грудень.
Контекст
У 2008 році Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками і психічні розлади.
Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, і адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати і виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняли знову виходити заміж і народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно вибрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус й інших. Розенгарт звинуватив батька співачки в зловживанні опікунством і розтраті коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-літнє опікунство над своєю дочкою.
Нагадаємо
Суд Лос-Анджелеса у США відсторонив батька американської співачки Брітні Спірс від опікунства над нею, таким чином позбавивши його статусу розпорядника її майна, що оцінюється в 60 млн доларів.