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Адвокат Ассанжа призвал Эквадор продолжать обеспечивать убежище голове WikiLeaks

Киев • УНН

 • 13018 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Эквадор продолжать предоставлять убежище основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года находится на территории посольства этой страны в Лондоне. Такое мнение высказал адвокат Ассанжа Барри Поллак, информирует УНН со ссылкой на материал издания The Telegraph.

Адвокат Ассанжа призвал Эквадор продолжать обеспечивать убежище голове WikiLeaks

“Предположение о том, что Ассанжу не нужно опасаться преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидно неверное. Никто не должен сталкиваться с уголовными обвинениями за публикацию правдивой информации. Так как такие обвинения, как представляется, были выдвинуты против Ассанжа в США, Эквадор должен продолжать предоставлять ему убежище”, — привела газета слова адвоката.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство этой страны в Лондоне без риска для жизни. Уверенность в этом Морено объяснил получением от британского правительства официального сообщения, в котором говорилось, что конституция Великобритании запрещает экстрадицию человека туда, где его жизни угрожает опасность.

Как сообщал УНН, WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России.

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