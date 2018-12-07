Адвокат Ассанжа призвал Эквадор продолжать обеспечивать убежище голове WikiLeaks

“Предположение о том, что Ассанжу не нужно опасаться преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидно неверное. Никто не должен сталкиваться с уголовными обвинениями за публикацию правдивой информации. Так как такие обвинения, как представляется, были выдвинуты против Ассанжа в США, Эквадор должен продолжать предоставлять ему убежище”, — привела газета слова адвоката.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство этой страны в Лондоне без риска для жизни. Уверенность в этом Морено объяснил получением от британского правительства официального сообщения, в котором говорилось, что конституция Великобритании запрещает экстрадицию человека туда, где его жизни угрожает опасность.

Как сообщал УНН, WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России.