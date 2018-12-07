Адвокат Ассанжа закликав Еквадор продовжувати забезпечувати притулок голові WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Еквадор має продовжувати надавати притулок засновнику організації WikiLeaks Джуліану Ассанжу, який з 2012 року перебуває на території посольства цієї країни в Лондоні. Таку думку висловив адвокат Ассанжа Баррі Поллак, інформує УНН з посиланням на матеріал видання The Telegraph.
“Припущення про те, що Ассанжу не потрібно побоюватися переслідування, якщо йому не загрожує страта, очевидно невірне. Ніхто не повинен стикатися з кримінальними звинуваченнями за публікацію правдивої інформації. Так як такі звинувачення, як видається, були висунуті проти Ассанжа в США, Еквадор повинен продовжувати надавати йому притулок”, - навела газета слова адвоката.
Раніше повідомлялося, що президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж може покинути посольство цієї країни в Лондоні без ризику для життя. Впевненість в цьому Морено пояснив отриманням від британського уряду офіційного повідомлення, в якому говорилося, що конституція Великої Британії забороняє екстрадицію людини туди, де його життю загрожує небезпека.
Як повідомляв УНН, WikiLeaks знайшла підробку в хакерських документах проти пропаганди Росії.