WikiLeaks знайшла підробку в хакерських документах проти пропаганди Росії

Йдеться про документи, які анонімні хакери опублікували напередодні. Серед паперів були інструкції, в яких говорилося, що британський проект має на увазі створення кластерів фахівців в політичних, військових, академічних та інших областях, які будуть відслідковувати і аналізувати приклади дезінформації в своїй країні. Крім цього, серед розміщених хакерами документів була “інструкція з протидії російській дезінформації”. Integrity Initiative, згідно з даними на його сайті, не пов’язаний з державою безпосередньо, але співпрацює з різними відомствами британського уряду.

“Ймовірні внутрішні документи британської урядової „антиросійської“ мережі впливу, орієнтовані головним чином на Європу і США, з’являються на сайті, який, як стверджується, часто використовується російськими державними хакерами”, — йдеться в повідомленні WikiLeaks. Фахівці, за інформацією представників організації, проаналізували ці документи і з’ясували, що “частина з них демонструє ознаки фабрикації”. Які саме папери експерти WikiLeaks запідозрили в підробці, в організації не уточнили, як і не надали інших коментарів з приводу зробленого фахівцями аналізу.

We have analyzed these documents and assess that a portion of them show hallmarks of being fabrications.

— WikiLeaks (@wikileaks) 24 листопада 2018 р.

Документи, що нібито належали Integrity Initiative, були розміщені анонімними хакерами на сайті cyberguerrilla.org. Як приклади “російської дезінформації” в одному з її документів називалися освітлення катастрофи Boeing рейсу MH17 в Донбасі, застосування хімічної зброї в сирійському Хан-Шейхуні, а також отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Для того, щоб протистояти подібній “дезінформації” в розміщеній хакерами інструкції радилося “вважати це вправою в логіці” і “ясно і раціонально пояснювати, чому те, що просувається, — неправда”.