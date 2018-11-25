WikiLeaks знайшла підробку в хакерських документах проти пропаганди Росії

ukru
Ексклюзив
07:02 • 63820 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 203592 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 501505 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 486505 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 470493 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 464354 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333343 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268745 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 536546 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179041 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
61 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 109026 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 102936 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 106501 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 101119 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 89354 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 63820 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 454374 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 536547 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 459916 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 408677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 11073 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 176370 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172957 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173120 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167259 перегляди
Актуальне
WikiLeaks знайшла підробку в хакерських документах проти пропаганди Росії

WikiLeaks знайшла підробку в хакерських документах проти пропаганди Росії

Київ • УНН

 • 24920 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Експерти WikiLeaks проаналізували опубліковані групою Anonymous документи, які, за словами хакерів, належать британському проекту Integrity Initiative (займається “боротьбою з пропагандою і дезінформацією”) і прийшли до висновку, що частина з них “демонструє ознаки фальсифікацій”. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці WikiLeaks в Twitter, передає УНН.

Йдеться про документи, які анонімні хакери опублікували напередодні. Серед паперів були інструкції, в яких говорилося, що британський проект має на увазі створення кластерів фахівців в політичних, військових, академічних та інших областях, які будуть відслідковувати і аналізувати приклади дезінформації в своїй країні. Крім цього, серед розміщених хакерами документів була “інструкція з протидії російській дезінформації”. Integrity Initiative, згідно з даними на його сайті, не пов’язаний з державою безпосередньо, але співпрацює з різними відомствами британського уряду.

“Ймовірні внутрішні документи британської урядової „антиросійської“ мережі впливу, орієнтовані головним чином на Європу і США, з’являються на сайті, який, як стверджується, часто використовується російськими державними хакерами”, — йдеться в повідомленні WikiLeaks. Фахівці, за інформацією представників організації, проаналізували ці документи і з’ясували, що “частина з них демонструє ознаки фабрикації”. Які саме папери експерти WikiLeaks запідозрили в підробці, в організації не уточнили, як і не надали інших коментарів з приводу зробленого фахівцями аналізу.

We have analyzed these documents and assess that a portion of them show hallmarks of being fabrications.

— WikiLeaks (@wikileaks) 24 листопада 2018 р.

Документи, що нібито належали Integrity Initiative, були розміщені анонімними хакерами на сайті cyberguerrilla.org. Як приклади “російської дезінформації” в одному з її документів називалися освітлення катастрофи Boeing рейсу MH17 в Донбасі, застосування хімічної зброї в сирійському Хан-Шейхуні, а також отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Для того, щоб протистояти подібній “дезінформації” в розміщеній хакерами інструкції радилося “вважати це вправою в логіці” і “ясно і раціонально пояснювати, чому те, що просувається, — неправда”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,090.55