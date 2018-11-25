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WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России

WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России

Киев  •  УНН

 • 24919 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Эксперты WikiLeaks проанализировали опубликованные группой Anonymous документы, которые, по словам хакеров, принадлежат британскому проекту Integrity Initiative (​занимается “борьбой с пропагандой и дезинформацией”) и пришли к выводу, что часть из них “демонстрирует признаки фальсификаций”. Об этом говорится в сообщении на официальной странице WikiLeaks в Twitter, передает УНН.

Речь идет о документах, которые анонимные хакеры опубликовали накануне. Среди бумаг были руководства, в которых говорилось, что британский проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране. Помимо этого, среди размещенных хакерами документов была “инструкция по противодействию российской дезинформации”. Integrity Initiative, согласно данным на его сайте, не связан с государством напрямую, но сотрудничает с различными ведомствами британского правительства.

“Предполагаемые внутренние документы британской правительственной „антироссийской“ сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами”, — говорится в сообщении WikiLeaks. Специалисты, по информации представителей организации, проанализировали эти документы и выяснили, что “часть из них демонстрирует признаки фабрикаций”. Какие именно бумаги эксперты WikiLeaks заподозрили в подделке, в организации не уточнили, как и не предоставили остальных комментариев по поводу проделанного специалистами анализа.

We have analyzed these documents and assess that a portion of them show hallmarks of being fabrications.

— WikiLeaks (@wikileaks) 24 ноября 2018

Документы, якобы принадлежавшие Integrity Initiative, были размещены анонимными хакерами на сайте cyberguerrilla.org. В качестве примеров “российской дезинформации” в одном из ее документов назывались освещение катастрофы Boeing рейса MH17 в Донбассе, применение химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, а также отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Для того, чтобы противостоять подобной “дезинформацией” в размещенной хакерами инструкции советовалось “считать это упражнением в логике” и “ясно и рационально объяснять, почему то, что продвигается, — неправда”.

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