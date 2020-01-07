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Администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

Администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

Киев  •  УНН

 • 13643 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны. Об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, передает УНН.

В частности, рассматривается возможность запретить бизнеса США работать с иракскими деловыми кругами. Президент США Дональд Трамп днем ​​ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне.

Лидирующую роль в случае введения санкций будет играть Белый дом и Минфин США.

“Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов”, — отмечает издание. Однако нынешние обсуждения носят предварительный характер, и до конца не ясно, будут ли меры реализованы. По словам одного из источников, Вашингтон намерен немного подождать, чтобы посмотреть, пойдут в Багдаде дальше заявлений.

“Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам”, — пишет газета.

Депутаты парламента Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой “обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”. Документ был одобрен при наличии кворума, но при отсутствии суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль-Мухандис.

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