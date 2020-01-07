Адміністрація США почала розробляти санкції проти Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. США почали розробку санкцій проти Іраку у зв’язку з тим, що парламент республіки ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни. Про це повідомляє в понеділок увечері газета The Washington Post з посиланням на неназваних представників американської адміністрації, передає УНН.
Зокрема, розглядається можливість заборонити бізнесу США працювати з іракськими діловими колами. Президент США Дональд Трамп днем раніше пригрозив Багдаду економічними рестрикціями, якщо той виявить ворожість по відношенню до американської сторони.
Лідируючу роль в разі введення санкцій гратимуть Білий дім і Мінфін США.
“Такі кроки стануть дуже незвичайним дією проти союзника, якого США підтримували майже 20 років і витратили на нього сотні мільярдів доларів”, — зазначає видання. Однак нинішні обговорення носять попередній характер, і до кінця не ясно, чи будуть заходи реалізовані. За словами одного з джерел, Вашингтон має намір трохи почекати, щоб подивитися, чи підуть в Багдаді далі заяв.
“Ряд експертів вважають, що буде важко, якщо не неможливо, ввести санкції без шкоди американським інтересам”, — пише газета.
Депутати парламенту Іраку 5 січня на екстреному засіданні прийняли резолюцію, в якій “зобов’язали уряд покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеного з силами міжнародної антитерористичної коаліції”. Документ був схвалений при наявності кворуму, але за відсутності сунітських і курдських фракцій.
Засідання пройшло на тлі різкого загострення обстановки в країні після серії американських ударів на території Іраку. 3 січня Пентагон повідомив про нанесення в районі багдадського аеропорту ракетного удару, в результаті якого загинули командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані і заступник глави шиїтського ополчення “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіс.