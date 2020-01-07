Адміністрація США почала розробляти санкції проти Іраку

КИЇВ. 7 січня. УНН. США почали розробку санкцій проти Іраку у зв’язку з тим, що парламент республіки ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни. Про це повідомляє в понеділок увечері газета The Washington Post з посиланням на неназваних представників американської адміністрації, передає УНН.