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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122530 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114062 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120043 просмотра

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АЧС поразила Кировоградскую область

АЧС поразила Кировоградскую область

Киев  •  УНН

 • 28151 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Кировоградской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

Так, АЧС была зафиксирована в личном хозяйстве гражданина в с. Николаевка Добровеличкивского района.

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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.

По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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