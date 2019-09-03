АЧС поразила Кировоградскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Кировоградской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Так, АЧС была зафиксирована в личном хозяйстве гражданина в с. Николаевка Добровеличкивского района.
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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.