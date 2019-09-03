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АЧС вразила Кіровоградську область

АЧС вразила Кіровоградську область

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Кіровоградській області. Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

Так, АЧС була зафіксована в особистому селянському господарстві громадянина в с. Миколаївка Добровеличківського району.

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Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 40.

На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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