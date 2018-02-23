АЧС: Польша потратит 36 млн евро, чтобы уменьшить угрозу со стороны Украины

Строительство забора является очередным шагом в борьбе Польши с АЧС, имеющейся на территориях Украины и Беларуси, заявил польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юрґель.

“Это дело безопасности государства. В рамках этой безопасности мы создаем барьер, который должен предотвратить наплыв диких кабанов в Польшу. Мы приняли решения, исключающие явление АЧС, а когда этого достигнем, мы сможем не поддаваться угрозе со стороны Украины и Беларуси”, — сказал он.

Напомним, о строительстве забора на границе с Украиной в Польше заговорили еще в августе прошлого года.



Таким образом польские власти планируют защитить своих фермеров от вируса АЧС и сэкономить полмиллиарда евро на борьбу с болезнью.

Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором для отечественной Госпродпотребслужбы.

“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто „вердикт“, вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — сказал он.