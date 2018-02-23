АЧС: Польша потратит 36 млн евро, чтобы уменьшить угрозу со стороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Стоимость забора, который будет защищать границы Польши от распространения вируса африканской чумы свиней, составляет около 150 млн злотых (36 млн евро). Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
Строительство забора является очередным шагом в борьбе Польши с АЧС, имеющейся на территориях Украины и Беларуси, заявил польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юрґель.
“Это дело безопасности государства. В рамках этой безопасности мы создаем барьер, который должен предотвратить наплыв диких кабанов в Польшу. Мы приняли решения, исключающие явление АЧС, а когда этого достигнем, мы сможем не поддаваться угрозе со стороны Украины и Беларуси”, — сказал он.
Напомним, о строительстве забора на границе с Украиной в Польше заговорили еще в августе прошлого года.
Таким образом польские власти планируют защитить своих фермеров от вируса АЧС и сэкономить полмиллиарда евро на борьбу с болезнью.
Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором для отечественной Госпродпотребслужбы.
“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто „вердикт“, вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — сказал он.