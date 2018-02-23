АЧС: Польща витратить 36 млн євро, щоб зменшити загрозу з боку України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Вартість паркану, що захищатиме кордони Польщі від поширення вірусу африканської чуми свиней, становить близько 150 млн злотих (36 мільйонів євро). Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Будівництво паркану є черговим кроком у напрямку боротьби Польщі з АЧС, наявною на територіях України та Білорусі, заявив польський міністр сільського господарства Кшиштоф Юрґєль.
“Це справа безпеки держави. В рамках цієї безпеки ми створюємо бар’єр, який має унеможливити наплив диких кабанів до Польщі. Ми прийняли рішення, які елімінують явище АЧС, а коли вже цього досягнемо, зможемо не піддаватися загрозі з боку України та Білорусі”, — сказав він.
Нагадаємо, про будівництво паркану на кордоні з Україною у Польщі заговорили ще в серпні минулого року.
Таким чином польська влада планує захистити своїх фермерів від вірусу АЧС і заощадити півмільярда євро на боротьбу з хворобою.
Коментуючи рішення польської влади, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком для вітчизняної Держпродспоживслужби.
“Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою... Як на мене, така заява міністерства сільського господарства Польщі — це просто „вердикт“, винесений нашим чиновникам за бездіяльність”, — сказав він.