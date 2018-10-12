АЧС: Франция усиливает профилактические меры

В частности, министр считает необходимым выдать временный запрет на охоту и любого рода деятельность в системе лесного хозяйства.

Также профильным министерством страны были введены дополнительные меры безопасности по предотвращению перемещения кабанов из зараженного района Бельгии во Францию. Была определена так называемая зона "усиленного наблюдения", которая включает 133 района в пределах зараженного района в Бельгии.

Напомним, что АЧС уже поразила 10 стран Европы. В Украине с начала году было зафиксировано уже 123 случая болезни в разных регионах.

Уточним, что в этом году АЧС впервые зафиксировали в Китае, который считается мировым лидером по производству и потреблению свинины.

Также напомним, по словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.