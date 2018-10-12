АЧС: Франція посилює профілактичні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністр сільського господарства Франції Стефан Траверт обговорив з представниками галузі свинарства нові заходи, які повинні бути реалізовані для запобігання африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН.
Зокрема, міністр вважає за необхідне видати тимчасову заборону на полювання і будь-якого роду діяльність в системі лісового господарства.
Також профільним міністерством країни були введені додаткові заходи безпеки щодо запобігання переміщенню кабанів з зараженого району Бельгії до Франції. Була визначена так звана зона "посиленого спостереження", яка включає 133 райони в межах зараженого району в Бельгії.
Нагадаємо, що АЧС вже вразила 10 країн Європи. В Україні з початку року було зафіксовано вже 123 випадки хвороби в різних регіонах.
Уточнимо, що в цьому році АЧС вперше зафіксували в Китаї, який вважається світовим лідером з виробництва і споживання свинини.
Також нагадаємо, за словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні призвела до значного зростання обсягів імпорту свинини і сала із західних країн.