Аброськин: в херсонськой полиции не работает конфликтовавший с Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Лицо, имевшее конфликт с облитой кислотой и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатериной Гандзюк, не работало и не работает в подразделениях ГУ НП в Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ни один из задействованных подразделений полиции не имел конфликтов с потерпевшей... Что касается лица, действительно конфликтовавшего с потерпевшей, то в подразделениях ГУ НП в Херсонской области он ни работал и не работает", - отметил Аброськин.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о нападении на Гандзюк сказано, что покушение на нее совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.
Напомним, Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой в Херсоне.