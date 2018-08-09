Аброськин: в херсонськой полиции не работает конфликтовавший с Гандзюк

"Ни один из задействованных подразделений полиции не имел конфликтов с потерпевшей... Что касается лица, действительно конфликтовавшего с потерпевшей, то в подразделениях ГУ НП в Херсонской области он ни работал и не работает", - отметил Аброськин.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о нападении на Гандзюк сказано, что покушение на нее совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.

Напомним, Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой в Херсоне.