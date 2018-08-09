Аброськін: у поліції Херсонщини не працює особа, яка конфліктувала з Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Особа, яка мала конфлікт із облитою кислотою в.о. керуючою справами Херсонської міськради Катериною Гандзюк, не працювала та не працює в підрозділах ГУ НП в Херсонській області. Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Жоден із задіяних підрозділів поліції не мав конфліктів з потерпілою... Щодо особи, яка дійсно конфліктувала з потерпілою, то в підрозділах ГУ НП в Херсонській області він не працював та не працює", - зазначив Аброськін.
Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі щодо нападу на Гандзюк йдеться про те, що замах на неї здійснено на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.
Нагадаємо, Катерину Гандзюк 31 липня облили кислотою у Херсоні.