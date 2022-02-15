Абрамович, Новинский и другие: кто из нардепов вернулся в Украину

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Согласно обнародованной на сайте Верховной Рады информации, участие в пленарном заседании 15 февраля приняли 8 из 23 народных депутатов, которые накануне находились заграницей, передает УНН.

Детали

Так, участие в голосовании на пленарном заседании 15 февраля приняли Игорь Абрамович, Александр Аликсийчук, Ярослав Железняк, Роман Иванисов, Игорь Кривошеев, Сергей Нагорняк, Вадим Новинский и Евгений Пивоваров.

Остальные, 15 нардепов, несмотря на призыв Президента вернуться в Украину, так и не были замечены на своем рабочем месте. Среди них Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Алесандра Устинова, Ирина Аллахвердиева, Татьяна Плачкова, Виталий Борт, Александр Пузанов, Юрий Солод, Дмитрий Шпенов, Вадим Столар, Евгений Яковенко и Олег Волошин.

Напомним, по состоянию на 14 февраля, за пределами Украины находилось 23 народных депутата, которые, вроде бы, уехали на фоне угрозы вторжения из России.

Впоследствии, Президент Владимир Зеленский обратился к нардепам вернуться и присоединиться к защите государства.

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