Тест на громадянина: Зеленський дав політикам та бізнесменам 24 години, щоб повернутись в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які покинули Україну, повернутися до держави у найближчі 24 години, повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення Президента.
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"... я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна – дійсно Батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей", - зазначив Зеленський.
Деталі
Окремо він звернувся до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які залишили країну або планують це зробити.
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"Вам народ України довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов’язок у такій ситуації – бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на Батьківщину й стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!" - резюмував Президент.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський видав указ про оголошення державного свята під назвою День Єднання, який українці відзначатимуть 16 лютого.