Или Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, или она не будет иметь денег чтобы её начинать - Зеленский

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"Соединенные Штаты сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов. Заставит платить за агрессию, отвечать за зло, которое они наделали. За все зло. Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Запрещает гражданам США любые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс", - об этом сообщил Владимир Зеленский.

" Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо она не будет иметь денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку. Но это не только о деньгах. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически", - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поддержку США в отношении отказа НАТО закрытии неба над Украиной, заявив, что в следующий раз опасность может прийти в Америку.