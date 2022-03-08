Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не буде мати грошей аби її розпочинати - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Президен України Володимир Зеленський, подякував Сполученим Штатам за відмову від імпорту російського палива та вугілля, що значно послабить економіку агресора. Про це повідомляє УНН.
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"Сполучені Штати зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусить платити за агресію, відповідати за зло, яке вони наробили. За все зло. Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс", - про це повідомив Володимир Зеленський.
"Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно", - додав Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прокоментував підтримку США щодо відмови НАТО закриття неба над Україною, заявивши, що наступного разу небезпека може прийти до Америки.