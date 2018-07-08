Абэ и Помпео обсудили ситуацию вокруг КНДР

В ходе встречи Абэ заявил, что Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР.

По его словам, в Токио, в частности, обеспокоены ситуацией вокруг похищенных японских граждан.

Он также подчеркнул, что Япония рассчитывает решить данную проблему с помощью США.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищение только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены остатки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.