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Абе і Помпео обговорили ситуацію навколо КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

У ході зустрічі Абе заявив, що Японія разом з США хоче вирішити проблеми безпеки, пов’язані з КНДР.

За його словами, в Токіо, зокрема, стурбовані через ситуацію навколо викрадених японських громадян.

Він також підкреслив, що Японія розраховує вирішити дану проблему за допомогою США.

Тема викрадень японців розвідувальними службами КНДР є однією з найболючіших у стосунках між двома країнами, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків. У 2002 році Пхеньян вперше визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволив п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося. У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак комісія була згодом розпущена з ініціативи Пхеньяна.

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