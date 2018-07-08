Абе і Помпео обговорили ситуацію навколо КНДР

У ході зустрічі Абе заявив, що Японія разом з США хоче вирішити проблеми безпеки, пов’язані з КНДР.

За його словами, в Токіо, зокрема, стурбовані через ситуацію навколо викрадених японських громадян.

Він також підкреслив, що Японія розраховує вирішити дану проблему за допомогою США.

Тема викрадень японців розвідувальними службами КНДР є однією з найболючіших у стосунках між двома країнами, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків. У 2002 році Пхеньян вперше визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволив п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося. У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак комісія була згодом розпущена з ініціативи Пхеньяна.