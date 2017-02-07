А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание

Депутаты продолжат работу в пленарном режиме в 16:00.

Напомним, Верховная Рада отклонила законопроект о добыче янтаря, который, по мнению авторов, способствовал бы легализации его добычи. Соответствующее решение поддержали только 158 народных депутатов при минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.