А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме в 16:00.
Напомним, Верховная Рада отклонила законопроект о добыче янтаря, который, по мнению авторов, способствовал бы легализации его добычи. Соответствующее решение поддержали только 158 народных депутатов при минимуме в 226 голосов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.