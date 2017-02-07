А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі о 16.00.
Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект про видобуток бурштину, який, на думку авторів, сприяв би легалізації його видобутку. Відповідний рішення підтримали лише 158 народних депутатів за мінімуму у 226 голосів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля 4 жовтня.