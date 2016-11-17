А.Парубий призвал регламентный комитет ВР дать заключение по делу В.Новинского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал комитет по вопросам регламента и организации работы ВР дать заключение по делу народного депутата Вадима Новинского, у генерального прокурора Юрия Луценко - безотлагательно предоставить дополнительные материалы по этому делу в регламентный комитет. Об этом спикер парламента заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Ни один депутат не имеет права скрываться за неприкосновенностью. Призываю регламентный комитет Верховной Рады дать заключение по делу Новинского. Призываю Генпрокурора безотлагательно предоставить дополнительные материалы по делу Новинского в регламентный комитет", - отметил А.Парубий.
Напомним, Ю.Луценко заявил о недопустимости "крышевания" в деле В.Новинского и В.Януковича.
Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета по этому делу.
В комитете сообщили, что созыв следующего заседания для рассмотрения вопроса В.Новинского будет зависеть от того, когда Генпрокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы.
Генпрокурор Ю.Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.