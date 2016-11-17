А.Парубій закликав регламентний комітет ВР дати висновок у справі В.Новинського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав комітет з питань регламенту і організації роботи ВР дати висновок у справі народного депутата Вадима Новинського, в Генерального прокурора Юрія Луценка - невідкладно надати додаткові матеріали у цій справі до регламентного комітету. Про це спікер парламенту заявив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Жоден депутат не має права переховуватися за недоторканністю. Закликаю регламентний комітет Верховної Ради дати висновок у справі Новинського. Закликаю Генпрокурора невідкладно надати додаткові матеріали у справі Новинського до регламентного комітету", - зазначив А.Парубій.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив про неприпустимість "кришування" у справі В.Новинського і В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.
У комітеті повідомили, що скликання наступного засідання для розгляду питання В.Новинського буде залежати від того, коли Генпрокуратура надасть усі потрібні додаткові матеріали.
Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.