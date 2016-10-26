А.Парубий задекларировал почти 350 тыс. грн доходов за 2015 год

В декларации указаны пять квартир и два жилых дома. При этом сам спикер не является владельцем ни одной из них. Квартира во Львове площадью 21,60 кв.м и два дома находятся в собственности жены. Одна из квартир принадлежит исполнительному комитету народных депутатов. Также А.Парубий задекларировал гостиничный номер, который арендует для него государство.

Также глава ВР задекларировал автомобиль марки SuzukiSX4 2013 года, общая стоимость которого составляет 143 900 грн.

Его жена имеет автомобиль Peugeot508 2014 г. стоимостью 445 тыс. грн.

Согласно декларации, в 2015 году глава ВР получил доход в размере 347 280 грн, из которых 106 428 грн - зарплата.

Доходы жены А.Парубия составляли: зарплата - 28 307 грн, страховые выплаты - 11 469 грн.

Сумма на банковских счетах главы ВР составляет 225 тыс. гривен и 28 500 долларов.