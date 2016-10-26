А.Парубій задекларував майже 350 тис. грн доходів за 2015 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій задекларував 347 280 грн доходів за 2015 рік. Відповідна е-декларація розміщена в офіційному реєстрі, передає УНН.
У декларації вказано п’ять квартир та два житлові будинки. При цьому сам спікер не є власником жодної з них. Квартира у Львові площею 21,60 кв.м та два будинки перебувають у власності дружини. Одна з квартир належить виконавчому комітету народних депутатів. Також А.Парубій задекларував готельний номер, який орендує для нього держава.
Також голова ВР задекларував автомобіль марки SuzukiSX4 2013 року, загальна вартість якого становить 143 900 грн.
Його дружина має автомобіль Peugeot508 2014 року вартістю 445 000 грн.
Згідно з декларацією, в 2015 році голова ВР отримав дохід у розмірі 347 280 грн, з яких 106 428 грн — зарплата.
Доходи дружини А.Парубія становили: зарплата — 28 307 грн, страхові виплати — 11 469 грн.
Сума на банківських рахунках голови ВР становить 225 тисяч гривень та 28 500 доларів.