Парубий открыл заседание парламента

В сессионном зале зарегистрировался 326 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых" и определиться относительно проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине".

Завершится пленарная пятница традиционно выступлениями в разном.