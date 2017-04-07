А.Парубій відкрив засідання парламенту

У сесійній залі зареєструвалося 326 народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути проект постанови про внесення змін до постанови “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених” та визначитися стосовно проекту постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.

Завершиться пленарна п’ятниця традиційно виступами у різному.