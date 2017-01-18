А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 345 народных депутатов.
В начале заседания спикер ВР поздравил Антонио Таяни с избранием президентом Европарламента и поблагодарил за сотрудничество предыдущего главу учреждения Мартина Шульца.
Напомним, А.Таяни избрали новым председателем Европарламента, получив 351 голос и победив у Джанни Питтеллы, у которого было 282 голосов.