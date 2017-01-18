А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.
На початку засідання спікер ВР привітав Антоніо Таяні з обранням президентом Європарламенту та подякував за співпрацю попередньому очільнику інституції Мартіну Шульцу.
Нагадаємо, А.Таяні обрали новим головою Європарламенту, отримавши 351 голос і перемігши у Джанні Піттелли, у якого було 282 голосів.