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А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР

А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.

На початку засідання спікер ВР привітав Антоніо Таяні з обранням президентом Європарламенту та подякував за співпрацю попередньому очільнику інституції Мартіну Шульцу.

Нагадаємо, А.Таяні обрали новим головою Європарламенту, отримавши 351 голос і перемігши у Джанні Піттелли, у якого було 282 голосів.

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