А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР

У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.

На початку засідання спікер ВР привітав Антоніо Таяні з обранням президентом Європарламенту та подякував за співпрацю попередньому очільнику інституції Мартіну Шульцу.

Нагадаємо, А.Таяні обрали новим головою Європарламенту, отримавши 351 голос і перемігши у Джанні Піттелли, у якого було 282 голосів.