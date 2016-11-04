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А.Парубий уверен, что парламент поддержит представление ГПУ о снятии неприкосновенности с В.Новинского

Киев • УНН

 • 8073 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что парламент поддержит представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Об этом он сегодня сказал в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

"Я безотлагательно расписал этот документ на Регламентный комитет. И собственно уже есть в регламентном комитете. Согласно закону есть предусмотренное время на его рассмотрение. Но как можно быстрее я буду стараться сделать так, чтобы данный вопрос был в зале Верховной Рады", - сказал он .

А.Парубий отметил, что как только будет пройдена вся предусмотренная законом процедура, он будет настаивать на вынесении этого представления на рассмотрение парламента.

"Я уверен, что как и все остальные разы, Верховная Рада Украины даст согласие и поддержит представление Генерального прокурора", - резюмировал глава парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины получила представление от Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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