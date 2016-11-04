А.Парубій упевнений, що парламент підтримає подання ГПУ про зняття недоторканності з В.Новинського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій упевнений, що парламент підтримає подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада", передає УНН.
"Я невідкладно розписав цей документ на Регламентний комітет. І власне вже є у Регламентному комітеті. Згідно з законом є передбачений час на його розгляд. Але чим швидше я буду намагатися зробити так, щоб дане питання було в залі Верховної Ради", - сказав він.
А.Парубій наголосив, що як тільки буде пройдена вся передбачена законом процедура, він наполягатиме на винесенні цього подання на розгляд парламенту.
"Я впевнений, що як і всі інші рази, Верховна Рада України дасть згоду і підтримає подання Генерального прокурора", - резюмував голова парламенту.
Нагадаємо, Верховна Рада України отримала подання від Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.