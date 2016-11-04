А.Парубий надеется, что Европарламент включит в повестку дня вопрос "безвизаа" для Украины

"Повестка дня, которая на сегодня является утвержденной Европарламентом, не является окончательной. Для многих было разочарованием, что там нет в списке вопросов - вопроса" безвиза "с Украиной. Но хорошо зная процедуру Европарламента, хочу отметить, повестка дня будет еще меняться. И поэтому у нас есть еще большой шанс и большая надежда, что вопрос Украины появится в повестке дня ", - сказал он.

А.Парубий отметил, что несколько этих недель всем ветвям власти, общественным деятелям нужно сконцентрироваться для того, чтобы со всех сторон влиять и убеждать евродепутатов выйти на решение по "безвизу" для Украины.

Ранее, как сообщал А.Парубий, в Европарламенте заверили, что обнародованная повестка дня работы не является окончательной - туда будут внесены поправки.