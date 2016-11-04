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15 марта, 19:03 • 113836 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162667 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135598 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 111690 просмотра

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А.Парубий надеется, что Европарламент включит в повестку дня вопрос "безвизаа" для Украины

А.Парубий надеется, что Европарламент включит в повестку дня вопрос "безвизаа" для Украины

Киев • УНН

 • 9462 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что повестка дня заседания Европарламента будет изменена и в него внесут вопрос "безвиза" для Украины. Об этом он сегодня сказал в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

"Повестка дня, которая на сегодня является утвержденной Европарламентом, не является окончательной. Для многих было разочарованием, что там нет в списке вопросов - вопроса" безвиза "с Украиной. Но хорошо зная процедуру Европарламента, хочу отметить, повестка дня будет еще меняться. И поэтому у нас есть еще большой шанс и большая надежда, что вопрос Украины появится в повестке дня ", - сказал он.

А.Парубий отметил, что несколько этих недель всем ветвям власти, общественным деятелям нужно сконцентрироваться для того, чтобы со всех сторон влиять и убеждать евродепутатов выйти на решение по "безвизу" для Украины.

Ранее, как сообщал А.Парубий, в Европарламенте заверили, что обнародованная повестка дня работы не является окончательной - туда будут внесены поправки.

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