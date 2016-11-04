А.Парубій сподівається, що Європарламент включить у порядок денний питання "безвізу" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що порядок денний засідання Європарламенту буде змінений і до нього внесуть питання "безвізу" для України. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада", передає УНН.
"Порядок денний, який на сьогодні є затверджений Європарламентом, не є остаточним. Для багатьох було розчаруванням, що там немає в переліку питань – питання "безвізу" з Україною. Але добре знаючи процедуру Європарламенту, хочу зазначити, порядок денний буде ще змінюватися. І тому в нас є ще великий шанс і велика надія, що питання України з’явилося в порядку денному", - сказав він.
А.Парубій наголосив, що кілька цих тижнів всім гілкам влади, громадським діячам потрібно сконцентруватися для того, щоб з усіх сторін впливати і переконувати євродепутатів вийти на рішення по "безвізу" для України.
Раніше, як повідомляв А.Парубій, в Європарламенті запевнили, що оприлюднений порядок денний роботи не є остаточний - туди будуть внесені поправки.