А.Парубий надеется, что Госбюджет будет принят восьмого декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется, что Государственный бюджет на 2017-й год будет принят 8 декабря. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада в пятницу, передает УНН.
"Предварительно у нас есть амбициозная цель - чтобы восьмого декабря у нас был утвержден бюджет во втором чтении", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, В.Гройсман отмечал, что правительство ожидает принятия бюджета в декабре .