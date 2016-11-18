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15 марта, 19:03 • 108147 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147176 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125889 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119251 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106164 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102073 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95420 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126056 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128248 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Парубий надеется, что Госбюджет будет принят восьмого декабря

А.Парубий надеется, что Госбюджет будет принят восьмого декабря

Киев • УНН

 • 7863 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется, что Государственный бюджет на 2017-й год будет принят 8 декабря. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада в пятницу, передает УНН.

"Предварительно у нас есть амбициозная цель - чтобы восьмого декабря у нас был утвержден бюджет во втором чтении", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, В.Гройсман отмечал, что правительство ожидает принятия бюджета в декабре .

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