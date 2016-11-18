А.Парубій сподівається, що Держбюджет буде ухвалено восьмого грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що сподівається, що Державний бюджет на 2017-й рік буде ухвалений 8 грудня. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу РАДА у п’ятницю, передає УНН.
"Попередньо у нас є амбітна мета — щоб восьмого грудня у нас був затверджений бюджет у другому читанні",- зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман зазначав, що Уряд очікує прийняття бюджету у грудні.