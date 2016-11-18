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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Парубій сподівається, що Держбюджет буде ухвалено восьмого грудня

А.Парубій сподівається, що Держбюджет буде ухвалено восьмого грудня

Київ • УНН

 • 7863 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що сподівається, що Державний бюджет на 2017-й рік буде ухвалений 8 грудня. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу РАДА у п’ятницю, передає УНН.

"Попередньо у нас є амбітна мета — щоб восьмого грудня у нас був затверджений бюджет у другому читанні",- зазначив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман зазначав, що Уряд очікує прийняття бюджету у грудні.

Українські Національні Новини

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