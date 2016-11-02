А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Перед перерывом парламентарии одобрили изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которым конкретизированы полномочия Госслужбы лекарственных средств в части рассмотрения дел об административных правонарушениях и наложения административных взысканий.
Как сообщал УНН, ВР предложили не платить зарплату депутатам-прогульщикам.