А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Перед перервою парламентарі схвалили зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, яким конкретизовано повноваження Держслужби лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.
Як повідомляв УНН, ВР заропонували не платити зарплату депутатам-прогульникам.