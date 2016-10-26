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А.Парубий подал электронную декларацию

А.Парубий подал электронную декларацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подал электронную декларацию о доходах за 2015 год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Это была почти детективная история. Почти двое суток пытался зарегистрировать электронную декларацию. Это наконец произошло - успешно подал декларацию", - написал А.Парубий.

Он отметил, что ранее сайт НАПК не принял его декларацию из-за технических сбоев в работе сайта.

"Пришлось ждать ночью и только под утро сайт заработал снова. Я надеюсь, что сбои в работе портала происходят из-за обилия желающих задекларировать свои доходы, а не из-за хакерских атак, чтобы сорвать процесс декларирования вообще", - отметил он.

Напомним, 24 октября народный депутат Украины Надежда Савченко подала электронную декларацию о доходах за 2015 год.

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