А.Парубий подал электронную декларацию

"Это была почти детективная история. Почти двое суток пытался зарегистрировать электронную декларацию. Это наконец произошло - успешно подал декларацию", - написал А.Парубий.

Он отметил, что ранее сайт НАПК не принял его декларацию из-за технических сбоев в работе сайта.

"Пришлось ждать ночью и только под утро сайт заработал снова. Я надеюсь, что сбои в работе портала происходят из-за обилия желающих задекларировать свои доходы, а не из-за хакерских атак, чтобы сорвать процесс декларирования вообще", - отметил он.

Напомним, 24 октября народный депутат Украины Надежда Савченко подала электронную декларацию о доходах за 2015 год.