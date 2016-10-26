А.Парубій подав електронну декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій подав електронну декларацію про доходи за 2015 рік. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Це була майже детективна історія. Майже дві доби намагався зареєструвати електронну декларацію. Це нарешті відбулося — успішно подав декларацію”, — написав А.Парубій.
Він зазначив, що раніше сайт НАЗК не прийняв його декларацію через технічні збої в роботі сайту.
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“Довелося чекати вночі і лише під ранок сайт запрацював знову. Я сподіваюся, що збої в роботі порталу відбуваються через велику кількість охочих задекларувати свої статки, а не через хакерські атаки, щоб зірвати процес декларування взагалі”, — зазначив він.
Нагадаємо, 24 жовтня народний депутат України Надія Савченко подала електронну декларацію про доходи за 2015 рік.