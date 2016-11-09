А.Меркель передали видео-презентацию об участии российских регулярных войск в Донбассе

Как рассказала парламентарий, встреча проходила в рамках празднования 25-летия Рабочей Группы немецких меньшинств (AGDM) в Федеральном Союзе Европейских национальностей.

"Я передала новую видео-презентацию об участии российских регулярных войск в Донбассе с идентификацией подразделений, специально подготовленная международным волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm. Ангела Меркель заверила, что понимает драматичность ситуации на Востоке Украины и выразила готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство, хотя, по ее словам, это делать довольно сложно", - рассказала И.Фриз.

Депутат также выразила благодарность "госпоже Канцлеру за усилия и настойчивость в вопросе защиты территориальной целостности Украины и прекращения внешней агрессии".