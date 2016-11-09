А.Меркель передали відео-презентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат, член депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина Ірина Фріз під час зустрічі із Канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і передала нову відео-презентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі, передає УНН із посиланням на повідомлення І.Фріз у Facebook.
Як розповіла парламентар, зустріч проходила в рамках відзначення 25-річчя Робочої Групи німецьких меншин (AGDM) в Федеральному Союзі Європейських національностей.
“Я передала нову відео-презентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі з ідентифікацією підрозділів, що спеціально підготовлена міжнародною волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm. Ангела Меркель запевнила, що розуміє драматичність ситуації на Сході України та висловила готовність і в подальшому підтримувати нашу державу, хоча, за її словами, це робити досить складно”, — розповіла Фріз.
Депутат також висловила подяку “пані Канцлеру за зусилля та наполегливість у питанні захисту територіальної цілісності Україні та припиненні зовнішньої агресії”.