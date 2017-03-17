А.Меркель обсудит с президентом США ситуацию в Украине

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента США станут действия России в Украине, передает УНН со ссылкой на DW.

В Белый дом А.Меркель, как ожидается, прибудет в пятницу, около 11:00 по вашингтонскому времени. На пороге ее встретит президент, а затем будет полчаса разговаривать с ней лицом к лицу.

Пресс-конференция лидеров двух государств, которая, согласно протоколу, состоится около 13 часов по вашингтонскому времени, не будет завершением визита. После нее запланирован еще и совместный рабочий обед, в ходе которого переговоры будут продолжаться. Вечером того же дня А.Меркель собирается вылететь обратно в Берлин.

Главными же темами переговоров в Берлине считают те из них, которые затрагивают немецкие интересы экономической и политической безопасности, то есть, как объяснил один из советников канцлера, "ситуация в Евросоюзе, вокруг него и особенно - ситуация в Украине, связанная с отношениями с Россией".

Российский фактор Ангела Меркель намерена задействовать, говоря с Дональдом Трампом о НАТО. Значение Североатлантического альянса, как отмечают в ее окружении, еще больше возросло на фоне действий России в Украине. Для Германии конфликт на Донбассе остается одним из главных пунктов внешнеполитической повестки дня.

Напомним, запланированная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, где она должна была впервые встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 марта.

Ранее А.Меркель заявила, что надеется на конструктивные переговоры с Д.Трампом.

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