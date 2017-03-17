А.Меркель обговорить з президентом США ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Анґела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів канцлерки ФРН і президента США стануть дії Росії в Україні, передає УНН з посиланням на DW.
У Білий дім А.Меркель, як очікується, прибуде в п’ятницю, близько 11 години за вашингтонським часом. На порозі її зустріне президент, а потім буде півгодини розмовляти з нею віч-на-віч.
Прес-конференція лідерів двох держав, яка, згідно з протоколом, відбудеться близько 13 години за вашингтонським часом, не буде завершенням візиту. Після неї запланований ще й спільний робочий обід, в ході якого переговори триватимуть. Увечері того ж дня А.Меркель збирається вилетіти назад до Берліна.
Головними ж темами переговорів в Берліні вважають ті з них, які зачіпають німецькі інтереси економічної і політичної безпеки, тобто, як пояснив один з радників канцлерки, “ситуація в Євросоюзі, навколо нього і особливо — ситуація в Україні, що пов’язана з відносинами з Росією”.
Російський фактор Анґела Меркель має намір задіяти, говорячи з Дональдом Трампом про НАТО. Значення Північноатлантичного альянсу, як наголошують у її оточенні, ще більше зросло на тлі дій Росії в Україні. Для Німеччини конфлікт на Донбасі залишається одним з головних пунктів зовнішньополітичного порядку денного.
Нагадаємо, запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня.
Раніше А.Меркель заявила, що сподівається на конструктивні переговори з Д.Трампом.