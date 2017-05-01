А.Меркель обсудила порядок G20 с Саудовской Аравией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в течение визита в Саудовскую Аравию, первого за последние 7 лет, обсудила порядок G20, двусторонние отношения и сотрудничество в антитеррористической борьбе, передает УНН со ссылкой на официальный сайт канцлера.
По ее словам, Германия заинтересована в сотрудничестве с Эр-Риядом, в частности, в том, чтобы защитить границы королевства от исламистского террора. С этой целью бундесвер готов обучать в Германии солдат саудовской армии, а также полицейских.
«Мы не можем везде в мире держать немецких солдат, но мы можем с готовностью передавать наше ноу-хау, это важно», - сказала Меркель, комментируя подписание в ходе визита соответствующего соглашения между министерствами обороны двух стран.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила , что Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга, но введение смертной казни вполне может служить поводом для прекращения переговоров.